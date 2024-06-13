📓 Вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдавать в ИФНС научный отчет: когда именно

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки можно включить в прочие расходы с коэффициентом 1,5.

Но НИОКР должны входить в перечень, утвержденный постановлением правительства от 24.12.2008 № 988.

Если компания отражает в учете такие расходы, она должна вместе с годовой декларацией по налогу на прибыль сдать отчет о выполненных НИОКР. ИФНС, в свою очередь, имеет право провести экспертизу этого отчета.

Вместе с тем отчет можно не сдавать, если разместить его в государственной информационной системе. В нем должно быть сказано, что выполненные НИОКР соответствуют перечню.

Если поступить так, то ИФНС не будет проводить экспертизу.

При этом надо вместе с декларацией передать сведения, подтверждающие размещение отчета и идентифицирующие его.

Как подтверждать, что НИОКР соответствуют перечню, описано в постановлении правительства от 21.12.2023 № 2235. Данные сведения — унифицированной формы.

Таким образом, можно сразу с декларацией сдать этот научный отчет, а можно разместить его в ГИС и предоставить сведения, что он там размещен.

ИФНС имеет право провести экспертизу отчета в таких случаях:

он сдан в ИФНС с декларацией, но не размещен в ГИС;

размещен в ГИС, но в нем нет информации о соответствии выполненных НИОКР перечню из постановления № 988.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-03-06/1/37453.

Подробнее о том, как составить грамотную декларацию и не забыть приложить нужные сопроводительные документы, рассказываем на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Подготовьтесь к сдаче квартальной отчетности в июле — структурируйте имеющиеся знания и не забудьте об изменениях в НК. После обучения вы будете сдавать сложные отчеты по ОСНО легко, а бухгалтер, который мастерски работает с отчетностью, ценится на рынке труда выше!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!