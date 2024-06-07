Книга доходов по УСН должна быть прошнурована и пронумерована

С 2024 года применяется новая форма книги учета доходов и расходов по УСН.

Ее можно вести в том числе на бумаге. В этом случае до начала заполнения надо пронумеровать и прошнуровать листы книги и указать на последней странице общее количество страниц, заверив эту запись подписью руководителя и печатью организации.

Если вести книгу в электронном виде, по окончании года ее нужно распечатать и оформить так же, как и бумажную, поясняет региональное УФНС.

В книге необходимо отражать только те доходы и расходы, которые учитываются для целей исчисления налога при УСН.

Каждая операция, по которой возникает такой доход или расход, должна быть отражена в книге отдельной строкой на дату признания соответствующего дохода или расхода. То есть в хронологическом порядке. А также подтверждена первичными документами.

При подаче декларации по УСН сдавать книгу в ИФНС не требуется (за исключением случаев, предусмотренных законодательством). Но если налоговики потребуют представить книгу при проверке, это следует сделать в установленный срок.

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