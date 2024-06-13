Кредитный портфель россиян увеличится до рекордных 40 трлн рублей

Несмотря на высокую ключевую ставку и попытки Центробанка охладить рынок потребительского кредитования, ссуды в 2024 году достигнут рекордного уровня.

В 2024 году рынок розничного кредитования будет расти, даже несмотря на стабильно высокую ключевую ставку Центробанка.

«На ближайшем заседании ЦБ может еще поднять ставку. Однако спрос населения на заемные средства сохраняется (…) В целом рынок розничного кредитования в 2024-м покажет рост к предыдущему году. Портфель ссуд физлиц в этом году достигнет рекордных 40 трлн», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков во время ПМЭФ.

Во втором полугодии спрос на ипотеку сократится на 40% из-за отмены льготной программы на покупку жилья в новостройках под 8% годовых.

Сейчас ЦБ старается охладить рынок потребительского кредитования, поскольку займы подогревают спрос на товары. В свою очередь, это позволяет продавцам повышать цены.