Параллельный импорт продлят на 2025 год

Механизм параллельного импорта собираются продлить, но из списка разрешенных для ввоза товаров исключат те, которые уже производят в РФ в нужном количестве.

Правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2025 год. Список продукции, которую можно ввозить в страну, будет постепенно сокращаться — по мере производства в России собственных товаров соответствующего качества.

«Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции», — сказал первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках ПМЭФ.

Глава Минпромторга Антон Алиханов поддержал идею продлить параллельный импорт, однако порекомендовал исключить из списка около 600 товарных позиций уже в 2024 году.

Механизм параллельного импорта действует с лета 2022. В список товаров входят товары иностранных брендов, которые отказались официально поставлять свою продукцию в РФ.