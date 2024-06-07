😲 Министр финансов: законопроект с налоговыми поправками не изменится ко второму чтению

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что не ожидает существенных изменений в законопроект о донастройке налоговой системы.
«Результат нынешних обсуждений, в том числе на Петербургском форуме, обсуждения с бизнесом, парламентом. Они будут инкорпорированы в поправки. В целом я хочу сказать, что по ключевым налогам, ставкам и порогам мы обсуждали ситуацию с парламентом и предпринимателями. Я не думаю, что здесь какие-то изменения будут происходить», — сказал министр финансов в рамках ПМЭФ-2024.
3 июня 2024 года в Госдуму внесли законопроект с донастройкой налоговой системы. Основные поправки в НК включают три блока:
масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций;
повышение налога на прибыль с 20% до 25%;
с 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.
Комментарии2
Как в старом советском анекдоте: «Сказал в морг - значит, в морг!»
... и никакой реанимации!))"