Ozon переедет с Кипра в Россию до конца 2025 года

Маркетплейс Ozon получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям провести редомициляцию холдинга до конца 2025 года.
«Компания Ozon — они получили разрешение правительственной комиссии о том, что они должны провести редомициляцию до конца 2025 года. Буквально днями вышло это решение», — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе ПМЭФ.
Сейчас холдинговая компания маркетплейса зарегистрирована на Кипре. 31,76% маркетплейса принадлежит АФК «Система», около 28% — инвестиционному холдингу «Восток Инвестиции», а остальные акции компании находятся в свободном обращении.
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