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Информационные технологии

В России утвердят единую программу исследований и разработок в сфере ИИ

До конца 2024 года правительство при участии представителей органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества планирует утвердить единую программу исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе сессии «Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода» в рамках ПМЭФ-2024.

На основе единой программы исследований и разработок в сфере ИИ будет проходить отбор исследовательских центров третьей волны. При отборе главными критериями станут:

  • соответствие направлениям единой программы исследований;

  • наличие индустриальных партнеров.

«Стремительное развитие искусственного интеллекта требует от Правительства гибких стратегических подходов. Этот год действительно очень значимый – была утверждена обновленная Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года, Президент подписал новый майский указ о национальных целях развития до 2030 года. Кроме того, продолжается подготовка нового нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“, куда будет включен отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту», – отметил Чернышенко.

Зампред правительства подчеркнул, что Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года предусматривает решение наиболее масштабных задач, которые стоят перед рынком ИИ — доступность вычислительной инфраструктуры и данных, поддержка организаций и разработчиков, наращивание компетенций граждан. Особый акцент в Стратегии сделан на повсеместное внедрение ИИ.

Чернышенко рассказал о трендах, которые выделяют эксперты: создание сильного ИИ и развитие ИИ-агентов – компактных узкопрофильных моделей, решающих задачи пользователей как в виртуальном мире, так и физическом.

Российские ИИ-разработки активно внедряются и приносят практическую пользу в самых разных сферах.

Например, Сколтех создал прогностические модели, основанные на ИИ-технологиях. Они позволили увеличить время достоверных климатических прогнозов с 1–2 дней до 5–6 дней. Это напрямую влияет на возможность предсказывать природные катаклизмы.

Благодаря применению системы оптического распознавания символов нейросети от «Яндекса», удалось расшифровать более 12 млн страниц документов XVIII–XX веков из архивов Москвы, Астраханской, Оренбургской областей и других регионов.

Директор Института системного программирования имени В.П. Иванникова (ИСП РАН) Арутюн Аветисян отметил, что повышение доверия к системам искусственного интеллекта – приоритетное направление технологического развития, отраженное в национальной стратегии до 2030 года.

Также Чернышенко заявил, что для туристического бизнеса будет специальный навигатор со всеми мерами поддержки.

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