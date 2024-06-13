Центробанк установит валютный контроль над операциями с ЦФА

Бизнес, который проводит расчеты в цифровых финансовых активах, будет обязан ставить внешнеторговые договоры на учет.

Банк России планирует распространить валютный контроль на операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Резидентов и нерезидентов РФ обяжут ставить на учет в уполномоченном банке внешнеторговые договоры, по которым расчеты ведутся с помощью цифровых прав. Об этом пишут «Ведомости».

Бизнес обязан информировать регулятора об импортных контрактах, стоимость которых превышает 3 млн рублей, а также об экспортных соглашениях на сумму свыше 10 млн. Пороговые значения остались такими же, как для операций с традиционными валютами.

В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать ЦФА для оплаты внешнеторговых контрактов.