К БАДам будут новые требования, а регулирование как у лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который установит критерии качества биологически активных добавок (БАДов).

Согласно документу, биодобавки нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ: пестицидов, агрохимикатов, продовольственного сырья, сделанного с использованием кормовых добавок, отдельных видов лекарственных средств.

Медработники смогут назначать БАДы по показаниям и устанавливать схемы их приема.

Регулировать их будут по аналогии с лекарственными средствами.

Предложения о торговле запрещенными БАДами, в том числе в интернете, будут запрещены.

Тг-канал Госдумы пишет, что все эти меры, с одной стороны, сделают биологически активные добавки популярнее, а с другой стороны — не допустят их бесконтрольного применения, которое может нанести вред здоровью.