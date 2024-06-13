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Законопроекты

Понятия «мастер-план» и «семейный туризм» пропишут в законодательстве

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на ПМЭФ-2024 предложила закрепить в законодательстве понятия «мастер-план» и «семейный туризм».

Парламентарий выступила на секции «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сегодня в России появился новый горизонт возможностей — мастер-планы по развитию городов, которые сформированы по запросу граждан, сказала она. Многие мастер-планы содержат развитие именно инфраструктурных проектов и объектов туризма.

Яровая пояснила: закрепить понятие «мастер-план» нужно, чтобы туристические объекты «нашли там официальное подтверждение, а значит, и финансирование».

Также она предложила нормативно закрепить понятие «семейный туризм», потому что формировать эту позицию на уровне пожеланий недостаточно.

По мнению Яровой, в долгосрочной перспективе самыми окупаемыми в России будут туристические объекты, рассчитанные на семьи с детьми. Она также призвала профильные министерства «соединить планы, которые есть у нас в демографии, с планами, которые есть в туризме».

Ранее Яровая предложила предусмотреть в рамках интегральной цифровой платформы в сфере туризма, которая сейчас создается Минэкономразвития, специальный сервис для семей с детьми — с функцией бронирования билетов, проживания, а также выбором интересных экскурсионных программ для семейного отдыха.

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