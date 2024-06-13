У компаний появятся дополнительные стимулы выходить на фондовые рынки

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 объявил о создании программ дополнительного стимулирования бизнеса выходить на фондовые рынки и проводить IPO. Высокотехнологичным компаниям компенсируют затраты на размещение своих ценных бумаг.

«Издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее, нужно максимально сократить. И, конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан», — сказал Путин.

Также президент добавил, что сейчас спрос на акции российских компаний стабильно превышает предложение. Капитализация фондового рынка РФ к концу десятилетия должна вырасти вдвое и составить 2/3 ВВП.

Частными инвестициями занимаются почти 30 млн россиян, общий объем их активов превысил 9 трлн рублей.

Кроме того, в России будет законодательно закреплен инвестиционный стандарт в каждом регионе. Заявлено, что в системе должен быть заложен понятный для бизнеса алгоритм.

Ранее мы писали, что по мнению ЦБ при размещении IPO должны быть льготы по налогу на прибыль и субсидии.