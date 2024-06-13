Новые лимиты-2025 по УСН: таблица

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и основных средств.

Смотрите в нашей таблице, как изменятся лимиты.

Показатель 2024 2025 Лимит дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН 112,5 млн руб. (в 2024 году – 149,51 млн) 337,5 млн руб.* Лимит дохода для применения УСН 150 млн руб. (в 2024 году – 199,35 млн руб.) 450 млн руб.* Лимит дохода для применения УСН с повышенными ставками 200 млн руб. (в 2024 году – 265,8 млн) – Лимит численности для применения УСН 100 человек 130 человек Лимит численности для применения УСН с повышенными ставками 130 человек – Лимит остаточной стоимости ОС 150 млн руб. 200 млн руб.*

*Лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Напомним, сейчас индексируется только доход, лимит стоимости ОС не меняется из года в год.

Про новые лимиты и другие изменения по УСН с 2025 года мы рассказывали тут.

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