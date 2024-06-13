Новые лимиты-2025 по УСН: таблица

Смотрите в нашей таблице, как изменятся лимиты.
Показатель
2024
2025
Лимит дохода за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН
112,5 млн руб. (в 2024 году – 149,51 млн)
337,5 млн руб.*
Лимит дохода для применения УСН
150 млн руб. (в 2024 году – 199,35 млн руб.)
450 млн руб.*
Лимит дохода для применения УСН с повышенными ставками
200 млн руб. (в 2024 году – 265,8 млн)
–
Лимит численности для применения УСН
100 человек
130 человек
Лимит численности для применения УСН с повышенными ставками
130 человек
–
Лимит остаточной стоимости ОС
150 млн руб.
200 млн руб.*
*Лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.
Напомним, сейчас индексируется только доход, лимит стоимости ОС не меняется из года в год.
Про новые лимиты и другие изменения по УСН с 2025 года мы рассказывали тут.
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