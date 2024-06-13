Восстановленный НДС включают в расходы

В некоторых случаях принятый ранее к вычету НДС надо восстановить. Как его учитывать, пояснил Минфин.

Речь идет о восстановлении НДС в случае передачи оборудования в уставный капитал другой организации.

Восстановленный НДС не включают в стоимость товаров, в том числе основных средств, а учитывают в составе прочих расходов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.05.2024 № 03-03-06/1/46293.

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