Восстановленный НДС включают в расходы

Речь идет о восстановлении НДС в случае передачи оборудования в уставный капитал другой организации.
Восстановленный НДС не включают в стоимость товаров, в том числе основных средств, а учитывают в составе прочих расходов.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.05.2024 № 03-03-06/1/46293.
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