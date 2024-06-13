Налоговики грозят штрафами за несдачу уведомлений по ЕНП. Но на практике пока никого не штрафуют

25 июня – очередной срок сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

Несдача и несвоевременная сдача уведомлений чревата привлечением к ответственности, утверждает региональное УФНС.

Налоговики грозятся штрафом:

Между тем ФНС в своем telegram-чате заявляет, что сейчас за уведомления штрафа нет.

Отметим, что пеней за несдачу уведомлений в этом году тоже нет, если есть положительное сальдо ЕНС.

Подробнее о том, как правильно формировать налоговые уведомления по ЕНП, рассказываем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите все нужные для работы инструменты: научитесь вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Успейте купить онлайн-курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» на 112 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!