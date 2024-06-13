Налоговики грозят штрафами за несдачу уведомлений по ЕНП. Но на практике пока никого не штрафуют

Несдача и несвоевременная сдача уведомлений чревата привлечением к ответственности, утверждает региональное УФНС.
Налоговики грозятся штрафом:
по ст. 126 НК – 200 руб. на организацию;
по ст. 15.6 КоАП – 300-500 руб. на должностное лицо.
Между тем ФНС в своем telegram-чате заявляет, что сейчас за уведомления штрафа нет.
Отметим, что пеней за несдачу уведомлений в этом году тоже нет, если есть положительное сальдо ЕНС.
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