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Уведомление по ЕНП

Налоговики грозят штрафами за несдачу уведомлений по ЕНП. Но на практике пока никого не штрафуют

25 июня – очередной срок сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

Несдача и несвоевременная сдача уведомлений чревата привлечением к ответственности, утверждает региональное УФНС.

Налоговики грозятся штрафом:

Между тем ФНС в своем telegram-чате заявляет, что сейчас за уведомления штрафа нет.

Отметим, что пеней за несдачу уведомлений в этом году тоже нет, если есть положительное сальдо ЕНС.

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