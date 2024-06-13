В 2024 году прирост вкладов составит больше 20%

Банковская система в 2023 году получила дополнительные 10 трлн рублей, которые вкладчики разместили на своих депозитах.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило, что число долларовых накоплений сократилось с 20 до 8%.

«Активный рост вкладов населения в прошлом году, который оказался рекордным, — 25% впервые за 13 лет. Дополнительно в банковскую систему пришло 10 трлн рублей. Понятно, что это произошло из-за высоких ставок, но тем не менее это ресурс для дальнейшего развития экономики», — сказал гендиректор (АСВ) Андрей Мельников.

В первом квартале 2024 года прирост вкладов составил 5%. До конца года не исключено, что показатель вырастет до 20% и более.