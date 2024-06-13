Водителей будут штрафовать до 5 тысяч рублей за опасное вождение

Депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому за опасное вождение будет установлен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. При повторном нарушении лихачей могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Сейчас до 80% ДТП происходит по вине водителей, которые «демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам». Об этом пишет ТАСС.

Кабмин уже поддержал инициативу, но депутатов попросили определиться с полномочиями сотрудников ГАИ по работе с новой статьей за опасное вождение. В частности, штат и расходы органов исполнительной власти не должны увеличиться.