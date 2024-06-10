Глава ФНС: в госсекторе нужно применять технологии искусственного интеллекта

В последние 10 лет ФНС серьезно инвестирует в открытие данных, создание реестров и электронных сервисов. Как заявил глава ведомства Даниил Егоров, все вложения оправдались. На основе данных из реестров бизнес сформировал добавленную стоимость.

«У нас в госсекторе больше 30% людей работает. Очень хорошее место для приложения инвестиций и искусственного интеллекта, в частности, для того, чтобы попробовать разгрузить от такого количества людей госсектор и освободить этих людей для бизнес-сектора», — сказал Егоров.

Также он добавил, что вложения в ИИ — хорошее направление для инвестиций. Сейчас нейросети не заменят людей, поскольку они могут пока что решать «достаточно примитивные задачи». Однако в перспективе чиновников будет можно избавить от выполнения рутинных действий.

Ранее мы писали про предупреждение депутата Хинштейна: есть риск для людей в случае выхода искусственного интеллекта из-под контроля.