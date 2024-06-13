В банкоматы установили программы для приема новых купюр

Банкоматы не принимали обновленные деньги. Проблема решилась установкой специального программного обеспечения от Гознака, которое установили на 60% банкоматов.

Программное обеспечения для приема новых купюр внедрили в 60% банкоматов. Устройства не распознавали обновленные деньги, поэтому Гознак разработал собственное ПО для приема модифицированных банкнот.

«Решение, которое нами разработано, позволяет обеспечить прием новых банкнот примерно в 60% российских банкоматов. Но с остальными 40% нужно будет решать, поскольку иногда проблемы связаны с закрытым программным обеспечением. Поэтому это далеко не всегда тривиальная задача», — сказал глава Гознака Аркадий Трачук в ходе ПМЭФ.

Новые банкоматы, которые устанавливают организации, уже будут выпускать с программным обеспечение от Гознака. Они смогут принимать любые обновленные купюры.