Подведены бизнес-итоги работы ПМЭФ-2024

Росконгресс, на базе которого проходил Петербургский международный экономический форум, подвел его основные итоги.

Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2024 Антон Кобяков отметил, что в этом году участие в мероприятиях форума приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий. Это рекордное число.

Наиболее многочисленными делегации прибыли из Китая – 192 участников, ОАЭ – 105, Зимбабве – 86, Казахстана — 84, Индии — 80, Омана — 75.

В работе форума приняли участие более 8300 представителей российского и иностранного бизнеса. Иностранный бизнес был представлен более чем 480 компаниями из 94 стран и территорий, российский бизнес – свыше 3300 компаниями.

По итогам подписаны 1 073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Из них 55 с представителями иностранных компаний.

Лидеры среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений: Санкт-Петербург – 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей. Томская область – 10 соглашений на 600 млрд. Москва – 19 соглашений на 572 млрд. Иркутская область – 14 соглашений на 380 млрд. Кемеровская область – 16 соглашений на 294 млрд.

Наибольшее количество соглашений по отраслям:

Социально-экономическое развитие регионов – 251.

Промышленность и строительство – 241.

Высокие технологии и телекоммуникации – 106.

Образование и наука – 95.

Инвестиции и банковская деятельность – 82.

Международное и межрегиональное сотрудничество – 74.

Транспорт и логистика – 50.

Сельское хозяйство – 43.

Научно-техническое сотрудничестве – 38.

Медицина и фармацевтика – 26.

Многочисленные обсуждения деловой программы прошли в рамках 4 тематических блоков: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Основным трендом программы этого года стала тема национального суверенитета в политическом, экономическом и культурном отношениях. Большинство дискуссий касалось экономических приоритетов; путей торгового, технологического, научного и промышленного сотрудничества; финансовой культуры как драйвера экономического развития; цифровой электронной торговли; банковских услуг; обеспечения глобальной продовольственной безопасности в свете экономических ограничений, наложенных странами коллективного Запада, и других областей, связанных с экономикой.

На отраслевых и тематических площадках форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более тысячи человек.

Про основные предложения и заявления Путина на ПМЭФ-2024 мы писали в том числе здесь.