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Экономика России

👀 Основные предложения и заявления Путина на ПМЭФ-2024

7 июня президент принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где сделал ряд важнейших заявлений и предложил новые инициативы.

Вот основное из речи главы государства (помимо того, о чем мы писали сегодня ранее):

  • К 2030 году инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года.

  • С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты, превысив 22 000 рублей. Т

    о есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться — чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 000 руб.

  • Увеличить срок софинансирования сбережений граждан с 3 до 10 лет, как минимум. Ввести дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели тоже могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы.

  • С 1 января 2025 будет запущено долевое страхование жизни граждан — страховые взносы граждан смогут вкладываться в более доходные активы, в акции. Чтобы дополнительно гарантировать возврат этих средств, предлагаю предусмотреть госстрахование на сумму 2,8 млн.

  • Инвестиционный налогового вычет можно будет применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний.

  • Предусмотреть возможность передачи патентов на научные разработки от заказчика к их создателям, а также малым инновационным предприятиям и технологическим компаниям, которые знают, как коммерциализировать изобретения и готовы это сделать.

  • В весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной (творческой) индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки.

  • Заслуживает внимания и поддержки идея перенос головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в регионы.

  • Надо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, например с заброшенными и недостроенными зданиями.

  • Если предприниматель готов ликвидировать на заброшенной территории мусорную свалку за свой счет, можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или собственность.

  • С 1 июля семьи с двумя детьми, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие: чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.

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