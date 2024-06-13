👀 Основные предложения и заявления Путина на ПМЭФ-2024

7 июня президент принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где сделал ряд важнейших заявлений и предложил новые инициативы.

Вот основное из речи главы государства (помимо того, о чем мы писали сегодня ранее):

К 2030 году инвестиции в основной капитал должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 года.

С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты, превысив 22 000 рублей. Т о есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться — чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 000 руб.

Увеличить срок софинансирования сбережений граждан с 3 до 10 лет , как минимум. Ввести дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели тоже могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы.

С 1 января 2025 будет запущено долевое страхование жизни граждан — страховые взносы граждан смогут вкладываться в более доходные активы, в акции. Чтобы дополнительно гарантировать возврат этих средств, предлагаю предусмотреть госстрахование на сумму 2,8 млн .

Инвестиционный налогового вычет можно будет применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний .

Предусмотреть возможность передачи патентов на научные разработки от заказчика к их создателям, а также малым инновационным предприятиям и технологическим компаниям, которые знают, как коммерциализировать изобретения и готовы это сделать.

В весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной (творческой) индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки.

Заслуживает внимания и поддержки идея перенос головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в регионы.

Надо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, например с заброшенными и недостроенными зданиями.

Если предприниматель готов ликвидировать на заброшенной территории мусорную свалку за свой счет, можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или собственность.

С 1 июля семьи с двумя детьми, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие: чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.

Что Путин предложил индексировать выплаты работающим пенсионерам, мы писали здесь.