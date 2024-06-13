Минфин: с начала года дефицит бюджета составил 983 млрд рублей

Доходы федерального бюджета выросли на 45,5%, а расходы — на 18,9%.

С января по май 2024 года дефицит федерального бюджета оценили в 983 млрд рублей, или в 0,5% от прогнозируемого ВВП.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, дефицит сократился на 2 трлн рублей.

«Исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма "бюджетного правила"», — сказано на сайте Минфина.

Объем доходов составил 14,29 трлн рублей, что на 45,5% больше результатов с января по май 2023 года. Расходы выросли на 18,9% — до 15,27 трлн рублей.