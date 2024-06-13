Производители косметики и бытовой химии могут возместить половину расходов на маркировку

Представители малого и среднего бизнеса, которые производят косметику и бытовую химию, могут подать заявку до 1 октября и возместить 50% затрат на покупку оборудования для маркировки.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) компенсирует 50% расходов на оборудование для маркировки косметики и бытовой химии. Заявки на поддержку принимают до 1 октября 2024 года.

«Считаем, что это существенно облегчит процесс подготовки участников и поможет не только заранее приобрести оборудование, но и протестировать все процессы», — сказано в телеграм-канале ЦРПТ.

Чтобы получить компенсацию производители косметики должны быть субъектами МСП, иметь сертификат качества или декларацию соответствия на продукцию, а также быть зарегистрированными в системе Честный ЗНАК.

Оборудование для маркировки легко настраивается и внедряется в производственный процесс без привлечения дополнительных специалистов.

Ранее мы сообщали, что не каждый самозанятый вправе торговать своей косметикой.