💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

Не могут применять НПД лица, которые продают товары, подлежащие маркировке, и те, кто перепродает товары. За исключением используемых ими для личных и домашних нужд.

То есть перепродавать покупные товары нельзя, а продавать товар собственного производства – можно.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.03.2024 № 03-11-11/28056, отвечая на вопрос о применении НПД при реализации парфюмерно-косметической продукции.

Вместе с тем для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов оформляют декларацию соответствия.

По закону оформить ее могут только юрлица и ИП.

Таким образом, физлицо на НПД не может получить такой документ, а ИП на НПД – может.

Если ИП-самозанятый производит косметику, оформил декларацию соответствия, то он может торговать ею в рамках НПД.

Про ответственность самозанятого, как правильно зафиксировать ее в договоре и что это даст заказчику смотрите здесь.