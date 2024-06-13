💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

То есть перепродавать покупные товары нельзя, а продавать товар собственного производства – можно.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.03.2024 № 03-11-11/28056, отвечая на вопрос о применении НПД при реализации парфюмерно-косметической продукции.
Вместе с тем для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов оформляют декларацию соответствия.
По закону оформить ее могут только юрлица и ИП.
Таким образом, физлицо на НПД не может получить такой документ, а ИП на НПД – может.
Если ИП-самозанятый производит косметику, оформил декларацию соответствия, то он может торговать ею в рамках НПД.
Про ответственность самозанятого, как правильно зафиксировать ее в договоре и что это даст заказчику смотрите здесь.
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