В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Член комитет ГД по культуре, депутат Михаил Романов (фракция «Единая Россия») сообщил, что День знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, предлагается сделать выходным.

По словам депутата, у родителей должна быть возможность принять участие в школьных линейках, проводить детей в школы и детские сады, а затем провести с ними время.

Об этом Романов сказал «Парламентской газете» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала сделать 31 декабря выходным днем. Об этом говорил и глава Минтруда Антон Котяков: детали здесь.