В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

По словам депутата, у родителей должна быть возможность принять участие в школьных линейках, проводить детей в школы и детские сады, а затем провести с ними время.
Об этом Романов сказал «Парламентской газете» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала сделать 31 декабря выходным днем. Об этом говорил и глава Минтруда Антон Котяков: детали здесь.
Комментарии3
В этом году первое сентября стопудово будет выходным. Это воскресенье.
Главное - инициатива.
В календарь смотреть? Да кому это надо, это же не на кнопку нажимать)))
Нифига не понял этого депута! Куда и на какую линейку пойдут родители, если этот день будет ВЫХОДНЫМ ??
Или все родители в этот день встанут в линейку и будут стоять? Когда-то было Стояние на реке Угре, теперь сделают Стояние родителей возле школы?
А зачем они там стоять будут?