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Трудовое право

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Член комитет ГД по культуре, депутат Михаил Романов (фракция «Единая Россия») сообщил, что День знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, предлагается сделать выходным.

По словам депутата, у родителей должна быть возможность принять участие в школьных линейках, проводить детей в школы и детские сады, а затем провести с ними время.

Об этом Романов сказал «Парламентской газете» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала сделать 31 декабря выходным днем. Об этом говорил и глава Минтруда Антон Котяков: детали здесь.

Комментарии

3
  • Ирина

    В этом году первое сентября стопудово будет выходным. Это воскресенье.

    • Ирина

      Главное - инициатива.

      В календарь смотреть? Да кому это надо, это же не на кнопку нажимать)))

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    По словам депутата, у родителей должна быть возможность принять участие в школьных линейках, проводить детей в школы и детские сады, а затем провести с ними время.

    Нифига не понял этого депута! Куда и на какую линейку пойдут родители, если этот день будет ВЫХОДНЫМ ??

    Или все родители в этот день встанут в линейку и будут стоять? Когда-то было Стояние на реке Угре, теперь сделают Стояние родителей возле школы?

    А зачем они там стоять будут?

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