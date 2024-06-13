ВТБ объявил о консолидации акций

Акционеры банка ВТБ приняли решение провести консолидацию обыкновенных акций, тем самым проведя обратный сплит. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Основная цель консолидации — сделать удобнее расчеты при проведении торгов. Сейчас компания планирует выкупить дробные акции у миноритариев.
Процесс обратного сплита затронет больше 26 трлн обыкновенных акций ВТБ. После консолидации их количество сократится до 5,3 млрд.
Сейчас номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 0,01 рубля. После процедуры одна ценная бумага будет стоить 50 рублей.
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