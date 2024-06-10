Власти анонсировали запуск интернет-магазина «Женские инвестиции»

Об этом сообщила глава Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), сенатор Галина Карелова в ходе сессии «Женское лидерство в инвестициях», которая состоялась на полях ПМЭФ-2024.

Как пояснила Карелова, он станет новой международной инвестиционной платформой. Идея магазина проста: продавцы — владельцы бизнесов или авторы проектов, покупатели — инвесторы. Своим созданием магазин обязан участникам проектов Совета ЕЖФ, привлекающих женщин к инвестиционной деятельности.

«Это новый, своего рода экспериментальный, этап нашей работы, которая ранее включала в себя в основном образовательные программы, развивающие инвестиционные компетенции женщин и стимулирующие их экономическую активность», — рассказала Карелова.

Парламентарий отметила, что практика показывает рост интереса женщин к обучению пользования финансовыми инструментами. Совет ЕЖФ в прошлом году вместе с партнерами по своему проекту «Женское лидерство в инвестициях», кроме запуска трех новых образовательных проектов на онлайн-платформе, дал старт циклу телепрограмм «Почему женщины инвестируют» — он собрал более 1 млн 200 тысяч просмотров.

«Надеемся, что среди женщин, активно пользовавшихся нашей информацией, есть и те, кому работа магазина поможет с пользой и выгодой применить свои знания», — отметила Карелова.

По ее словам, планируется запустить новую цифровую платформу в сентябре — в дни работы Четвертого Евразийского женского форума. На самом форуме тема «женских» инвестиций получит свое продолжение. Кроме тематических дискуссий, будет организована специальная инвестиционная зона, где можно будет получить консультации, а также попробовать себя в роли инвестора.

Участники дискуссии обсудили, какие предложения магазина могут быть востребованными у женщин-инвесторов, чтоб он мог стать популярным и работал как инвестиционная площадка. Они отметили, что, как и в других странах, в России растет интерес женщин к инвестированию.

Доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла в три раза: с 15% в 2019 году до 42% в 2024. Сейчас Россия находится на втором месте в мире по числу женщин-инвесторов.

С одной стороны, по мнению экспертов, это связано с повышением доступности инвестиционных инструментов и ростом инвестиционного рынка в целом, с другой – с растущим уровнем финансовой и инвестиционной грамотности женщин благодаря образовательным проектам.