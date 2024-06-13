Суд взыскал с Euroclear 1,8 млрд рублей в пользу Транскапиталбанка

Банк не получал доход по облигациям и другим ценным бумагам, поэтому суд постановил взыскать убытки с европейского депозитария.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear Bank 1,8 млрд рублей. Иск Транскапиталбанка о взыскании убытков удовлетворили частично. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В декабре 2023 года банк подал иск к европейскому депозитарию. Причиной стала невозможность получить доход по облигациям и средства, которые должны быть начислены после погашения ценных бумаг, размещенных в Национальном расчетном депозитарии. НРД также проходит по делу в качестве третьего лица.

В октябре 2023 года бельгийский суд признал незаконной блокировку активов банка «Санкт-Петербург» в депозитарии Euroclear. Банк выиграл дело: ему должны выплатить только часть средств, номинированных в евро. При пересчете на российскую валюту это примерно 51,7 млн рублей.