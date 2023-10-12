Банк «Санкт-Петербург» выиграл суд с Euroclear

Это первый случай, когда российское юрлицо судилось с Euroclear за границей. Банку выплатят 490 тысяч евро.

Бельгийский суд признал незаконной блокировку активов банка «Санкт-Петербург» в депозитарии Euroclear. Об этом пишут «Ведомости».

Банку выплатят деньги в евро, а не в заявленных долларах, поскольку за время рассмотрения дела организация попала под санкции США. Это первый случай, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами РФ.

После блокировки активов в 2022 году банк «Санкт-Петербург» обратился в бельгийский суд с иском к депозитарию Euroclear. Он требовал взыскать заблокированные 107 млн долларов и 490 тыс. евро.

Банк выиграл дело, теперь ему выплатят только часть средств, номинированных в евро. При пересчете на российскую валюту, это примерно 51,7 млн рублей.

Выплату в долларах невозможно получить из-за станционных ограничений со стороны США.

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