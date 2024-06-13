Бесплатно получить земельный участок бизнесу поможет реестр свалок

Главе правительства Михаилу Мишустину направлено предложение о создании реестра свалок, земля которых может затем перейти к ликвидаторам мусора.

Обращение направил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Депутат отметил, что президент Владимир Путин на ПМЭФ выступил с предложением передавать ликвидаторам свалок такие земли, но если мусор будет убран за счет частных средств. Об этом мы сообщали здесь.

«Реализация предложенного механизма позволит ликвидировать множество свалок в России, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также положительно скажется на развитии городской среды», — цитирует Дума ТВ обращение Арапова со ссылкой на РИА Новости.

Также депутат пояснил, что реестр таких земель станет эффективным инструментом реализации предложения президента. В перечне предлагается указывать размещенные отходы на таких землях и классы их опасности.