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Бухгалтерский учет

Сервитут нельзя учитывать как аренду по ФСБУ 25/2018 и как НМА по ФСБУ 14/2022

Земельный участок или здание может быть обременено сервитутом – правом ограниченного пользования, за которое взимается плата. Как проводить это в бухучете – непонятно. Это не аренда и не НМА.

Фонд «НРБУ БМЦ» выпустил рекомендацию по учету сервитута.

Связанные с сервитутом объекты не классифицируются как объекты учета аренды ни одной из сторон сервитута вне зависимости от наличия/отсутствия платы за сервитут.

Право сервитуария по сервитуту само по себе не признается активом, в том числе НМА. 

Между тем активами будут объекты, дающие возможность ограниченно пользоваться чужой недвижимостью. Например, линейные объекты, проходящие через территорию обремененного сервитутом чужого земельного участка.

Обременение по сервитуту не признается обязательством сервитутодателя. Но он должен раскрывать в бухотчетности информацию об обременении по сервитуту.

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Бухгалтерский учет

Сервитут нельзя учитывать как аренду по ФСБУ 25/2018 и как НМА по ФСБУ 14/2022

Земельный участок или здание может быть обременено сервитутом – правом ограниченного пользования, за которое взимается плата. Как проводить это в бухучете – непонятно. Это не аренда и не НМА.

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