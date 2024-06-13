📌 Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: таблица с перечнем налоговых баз

В 2025 году шкала НДФЛ будет более многоступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Но для некоторых доходов будет другая шкала.

Некоторые налоговые базы подпадают под обложение по ставкам:

13% — с дохода до 2,4 млн рублей;

15% — с дохода свыше 2,4 млн.

Смотрите перечень этих налоговых баз в нашей таблице.

№ Норма НК Налоговая база 1 пп. 1 п. 6 ст. 210 по доходам от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученного в дар 2 пп. 2 п. 6 ст. 210 по доходам в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению 3 пп. 3 п. 6 ст. 210 по доходам от долевого участия, в том числе в виде дивидендов 4 пп. 4 п. 6 ст. 210 по доходам по операциям с ЦФА 5 пп. 5 п. 6 ст. 210 по доходам по операциям с ценными бумагами 6 пп. 6 п. 6 ст. 210 по доходам от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, акций, облигаций и инвестиционных паев 7 пп. 7 п. 6 ст. 210 по доходам по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги 8 пп. 8 п. 6 ст. 210 по доходам по операциям займа ценными бумагами 9 пп. 9 п. 6 ст. 210 по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС 10 пп. 10 п. 6 ст. 210 по доходам в виде процентов по вкладам

Для ставок от 13% до 22% — другой список налоговых баз, в который в том числе входит зарплата.

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