📌 Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: таблица с перечнем налоговых баз

Некоторые налоговые базы подпадают под обложение по ставкам:
13% — с дохода до 2,4 млн рублей;
15% — с дохода свыше 2,4 млн.
Смотрите перечень этих налоговых баз в нашей таблице.
№
Норма НК
Налоговая база
1
пп. 1 п. 6 ст. 210
по доходам от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученного в дар
2
пп. 2 п. 6 ст. 210
по доходам в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению
3
пп. 3 п. 6 ст. 210
по доходам от долевого участия, в том числе в виде дивидендов
4
пп. 4 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям с ЦФА
5
пп. 5 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям с ценными бумагами
6
пп. 6 п. 6 ст. 210
по доходам от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, акций, облигаций и инвестиционных паев
7
пп. 7 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
8
пп. 8 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям займа ценными бумагами
9
пп. 9 п. 6 ст. 210
по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС
10
пп. 10 п. 6 ст. 210
по доходам в виде процентов по вкладам
Для ставок от 13% до 22% — другой список налоговых баз, в который в том числе входит зарплата.
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