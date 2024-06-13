Верховный суд: если налоговики затянут проверку, то утратят право на взыскание недоимок

9 из 10 налоговых инспекторов нарушают сроки проведения выездных проверок. Когда ВНП затянется более чем на два года, ФНС утратит право взыскать задолженность.

Принудительное взыскание налога не будет признано правомерным, если по вине ФНС сроки выездной налоговой проверки затянулись более чем на два года.

Такое решение принял Верховный суд, рассмотрев дело ООО «Нова Принт», которое требовало признать не подлежащим исполнению решение УФНС о взыскании налогов, пеней и штрафов на сумму около 10 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Налоговый орган в ноябре 2018 года начал проверять деятельность компании за 2015-2017 годы, однако решение о привлечении к ответственности вынесли в мае 2022 года. Арбитражный и апелляционный суды приняли сторону налогоплательщика, поскольку контрольные мероприятия вышли за рамки установленных сроков.

Окружная кассация встала на сторону сотрудников УФНС. Там объяснили, что сроки проведения проверки нужно считать не с даты о ее назначении, а с момента выставления требования об уплате налога.

Верховный суд напомнил, что в НК установлены предельные сроки для каждого этапа контроля. На ВНП отведено 2 месяца с продлением до 6 месяцев. Приостановить проверку можно только на полгода.

«Длительный срок проведения налоговой проверки может быть признан недопустимым в той мере, в какой приводит к избыточному или неограниченному по продолжительности применению мер налогового контроля в отношении налогоплательщиков», — сказано в решении ВС.

Однако само по себе нарушение сроков не значит, что ФНС не может взыскать налоги в течение двух лет после начала проверки.

Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Никита Жаров заявил, что налоговики в 9 из 10 случаев нарушают сроки проведения выездных проверок. В основном превышения незначительные — 2-3 месяца.