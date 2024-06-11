Налоговая амнистия не затронет уголовные дела

Если в отношении бизнеса уже открыто уголовное дело или административное производство, то такие предприниматели не получат налоговую амнистию.

Совет Федерации и Общественная палата обсудили налоговую реформу. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что грядущая амнистия не коснется предпринимателей, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела или ведутся административные производства.

Следственные действия по уже открытым делам за искусственное дробление бизнеса не будут прекращены. Об этом пишут «Ведомости».

29 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о проведении налоговой амнистии для некрупного бизнеса, который применял схемы дробления и готов добровольно прекратить их использование.

На амнистию могут рассчитывать предприниматели, которые согласны с 2025 года консолидировать бизнес и перейти на общую систему налогообложения. ФНС не будет наказывать компании за период 2022-2024 годов. Решения инспекторов, принятые до 2025 года, не будут отменять.

Какой Минфин видит налоговую амнистию по дроблению, мы писали здесь.