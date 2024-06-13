Т-банк купит часть факторинговых компаний группы QIWI

Факторинговый бизнес позволит Т-банку дополнить линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса. Поставщики смогут пользоваться деньгами за товар сразу, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам.

Группа Т-банка собирается выкупить контрольный пакет в компаниях группы ROWI у «Киви».

«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал РБК представитель Т-банка.

Ожидается, что сотрудники ROWI сохранят автономность и продолжат развивать собственный бизнес.

«В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое. Поэтому решение о продаже было вполне логичным и взаимовыгодным. Мы решили продать ROWI и считаем, что договорились о справедливой рыночной цене. ROWI сможет развиваться дальше в партнерстве с новым акционером», — сказал акционер АО «КИВИ» Андрей Протопопов.

10 июня в ЕГРЮЛ появилась отметка, что «Киви» передала в залог «Тинькофф банку» 51% доли в «РОВИ Факторинг плюс».

Факторинговые компании позволят компаниям-поставщикам сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пользоваться ими, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам.

Ранее мы сообщали, что Тинькофф изменил название на Т-Банк.