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Тинькофф изменил название на Т-Банк

Тинькофф банк провел ребрендинг и сократил название до лаконичного Т-Банк.

Банк Тинькофф провел ребрендинг и объявил о смене названия организации. Теперь кредитная организация будет лаконично называться Т-Банк.

«ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда -- Тинькофф эволюционирует в Т-Банк», — сказано на сайте кредитной организации.

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В феврале 2024 года у банка поменялся логотип. Вместо герба на нем разместили букву «Т» на желтом фоне. Глава банка Станислав Близнюк сообщал о планах начать ребрендинг еще в 2022 году.

Комментарии

3
    • rcnrcn

      Хорошо в топе банков нет организаций с наименованием на "Е".

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