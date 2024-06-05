Тинькофф изменил название на Т-Банк

Что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым программистом

Бизнесу не всегда выгодно нанимать IT-специалистов в штат, особенно в случаях, когда планируется проектная работа. Намного проще заключить договор с самозанятым, ведь он платит налоги сам за себя, страховые взносы за него платить не нужно, сдавать отчетность — тоже. Однако типовой гражданско-правовой договор, скачанный в интернете, не подойдет для заключения сделки с программистом. Разберемся, какие нюансы нужно учесть при оформлении документов с самозанятыми-айтишниками.