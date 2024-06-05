Тинькофф изменил название на Т-Банк

Банк Тинькофф провел ребрендинг и объявил о смене названия организации. Теперь кредитная организация будет лаконично называться Т-Банк.
«ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда -- Тинькофф эволюционирует в Т-Банк», — сказано на сайте кредитной организации.
В феврале 2024 года у банка поменялся логотип. Вместо герба на нем разместили букву «Т» на желтом фоне. Глава банка Станислав Близнюк сообщал о планах начать ребрендинг еще в 2022 году.
Комментарии3
вот бы и все остальные банки оставили бы в своих названиях по одной букве!
Хорошо в топе банков нет организаций с наименованием на "Е".
плохо, что Ё нет!