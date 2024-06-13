Т-Банк запускает факторинг для малого и среднего бизнеса

Клиенты Т-Банка, которые ведут малый и средний бизнес, смогут пользоваться факторингом — инструментом для получения средств по договорам с отсрочкой платежа. Компании сразу могут пустить деньги в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам.

Группа Т-Банк выкупит контролирующую долю в компаниях группы ROWI у АО «Киви». Соглашение уже подписано и ожидает одобрения Федеральной антимонопольной службы.

«Факторинг от ROWI позволит компаниям-поставщикам сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование операций будет осуществляться с баланса факторинговой компании ROWI», — сказано в сообщении компании. Есть в распоряжении «Клерка».

Партнерство Т-Банка и ROWI открывает для бизнес-клиентов новые возможности в сфере факторинга:

Онлайн-подача заявок в личном кабинете и автоматическое принятие решения.

Согласование необходимого размера финансирования в короткие сроки — от 5 минут до суток.

Финансирование любых видов поставок, включая поставщиков крупных предприятий, торговых сетей, участников госзаказа.

Отдельное финансирование для селлеров на маркетплейсах.

Отсутствие ограничений по суммам и индивидуальный подход к согласованию параметров финансирования.

Аналитика денежных потоков в личном кабинете.

Круглосуточная поддержка по любым вопросам. Персональный менеджер сопровождает на всех этапах сделки.

В 2023 году портфель факторинговых сделок ROWI составил 16 млрд рублей. За год компания выплатила клиентам 68,4 млрд рублей.

Недавно мы писали, что вЕГРЮЛ появилась отметка, что «Киви» передала в залог «Тинькофф банку» 51% доли в «РОВИ Факторинг плюс».