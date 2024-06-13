Изменения в НК с 2025 года не затрагивают инвесторов, использующих преференциальные налоговые режимы

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Сенатор провел круглый стол «Модернизация системы налогообложения РФ в целях укрепления технологического суверенитета страны», на котором обсудили предлагаемые правительством изменения налоговой системы, направленные на реализацию послания президента.

Артамонов заявил, что модернизация налогового законодательства позитивно отразится на социально-экономическом развитии регионов. Меры по совершенствованию налоговой системы должны сделать ее более справедливой и сбалансированной.

Целью новаций налогового законодательства он назвал сокращение неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов, обеспечение более справедливого распределения налоговой нагрузки и усиление стимулирующей функции налоговой системы.

«Она (налоговая система — прим. ред). должна отвечать интересам общества, быть направленной на поддержку семей с детьми и честно работающего бизнеса. Работать честно должно быть выгодно», — подчеркнул Артамонов.

Основные новации состоят в установлении прогрессивной шкалы НДФЛ, в изменении налога на прибыль и НДПИ для производителей минеральных удобрений и добычи некоторых видов твердых полезных ископаемых. Изменения также касаются модернизации УСН. При этом предлагаемые изменения не затрагивают инвесторов, использующих преференциальные налоговые режимы.

Поддержано предложение Совфеда по введению акциза на медицинский спирт, что помимо поступлений в бюджет позволит ликвидировать одну из лазеек для контрафактного алкоголя. Предоставлено право регионам повышать налог на дорогостоящее имущество, что должно обеспечить социальную справедливость.

Правительством предложены механизмы, позволяющие снизить налогообложение прибыли для компаний, вкладывающих в развитие инноваций. Вводится федеральный инвестиционный вычет, направленный на стимулирование инвестиций.

«Данные меры должны способствовать выполнению национальных проектов и достижению технологической независимости в ключевых сферах, обеспечивающих устойчивость всей экономики страны», — подчеркнул сенатор.

По словам Артамонова, предлагаемые меры налоговой поддержки и налогового стимулирования реально направлены на поддержку тех, кто вкладывает средства в развитие производства, в новые технологии, в повышение зарплаты, тех, кто вкладывает средства в свою страну, в те регионы, где они получают прибыль, в социальную поддержку, влияющую на качество жизни людей.

«Активный инвестор обязательно должен почувствовать все те выгоды, которые несут инновации в налоговой сфере», считает Артамонов.

Ранее мы писали, что Совфед намерен совершенствовать ко второму чтению законопроект о налоговой реформе.