Нужно ли продавцам бальзамов платить акциз на сахаросодержащие напитки

Если бальзам имеет крепость не меньше 20% и соответствует техническому регламенту ЕАЭС, то он не считается сахаросодержащим напитком.

Согласно техническом регламенту ЕАЭС, бальзамом считается ликероводочное изделие крепостью не меньше 20% с содержанием общего объема экстракта не меньше 50 г/дм3 от коричневого до темно-коричневого цвета с пряным ароматом. Такой напиток готовят из пищевых ингредиентов и полуфабрикатов, в состав которых могут входить лекарственные растения, сахарный колер.

Если продукция, которую производят предприниматели, соответствует этим критериям, то бальзам не считается сахаросодержащим напитком. А значит платить акциз не нужно. Об этом сказано на сайте ФНС.

В п. 1 ст. 181 НК сказано, что сахаросодержащими признают напитки с использованием питьевой или минеральной воды. Количество углеводов в их пищевой ценности должно составлять больше 5 г на 100 мл. При этом объемная доля этилового спирта не должна превышать 1,2% включительно.