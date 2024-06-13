Для перехода с ПСН на УСН надо прекратить патентную деятельность

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ИП намерен сообщить о прекращении деятельности на ПСН, но при этом продолжить ее вести на УСН.
Коллеги подсказывают, что уход с патента могут признать липовым и доначислить налог по ПСН, если стоимость патента окажется выше, чем налог по УСН.
Отметим, что просто так по своему желанию перейти на УСН до окончания действия патента по той же деятельности нельзя.
Отказаться от ПСН можно только в случае прекращения деятельности по патенту.
Смотрите в нашей таблице, когда ИП на УСН+ПСН может перейти на «чистую» УСН.
Основание для перехода с ПСН на УСН
Как перейти на УСН
Просто так по желанию до окончания действия патента
нельзя
Отказ от ПСН до начала действия патента
До даты начала действия патента можно от него отказаться и остаться на УСН.
Надо подать уведомление в произвольной форме — письмо ФНС от 26.11.2021 № СД-4-3/16553@.
Прекращение деятельности по ПСН
Переход на УСН идет с даты прекращения деятельности.
В течение 10 дней после прекращения деятельности надо подать заявление по форме № 26.5-4 (КНД 1150026).
Утрата права на ПСН при превышении лимита доходов или численности сотрудников
Переход на УСН идет в любом случае (независимо от желания ИП) задним числом — с даты начала действующего на момент превышения патента.
В течение 10 дней после утраты права надо подать заявление по форме КНД 1150025.
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