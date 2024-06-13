Для перехода с ПСН на УСН надо прекратить патентную деятельность

Если ИП на ПСН+УСН хочет отказаться от патента и остаться только на упрощенке, это возможно лишь при прекращении деятельности, которая облагается налогом по ПСН.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП намерен сообщить о прекращении деятельности на ПСН, но при этом продолжить ее вести на УСН.

Коллеги подсказывают, что уход с патента могут признать липовым и доначислить налог по ПСН, если стоимость патента окажется выше, чем налог по УСН.

Отметим, что просто так по своему желанию перейти на УСН до окончания действия патента по той же деятельности нельзя.

Отказаться от ПСН можно только в случае прекращения деятельности по патенту.

Смотрите в нашей таблице, когда ИП на УСН+ПСН может перейти на «чистую» УСН.