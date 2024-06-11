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Блокировка счетов налоговой инспекцией

Долг Хабиба Нурмагомедова вырос до 309 млн рублей

Размер задолженности чемпиона UFC перед ФНС за месяц вырос на 3,5 млн рублей.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен налоговой 309,7 млн рублей. За месяц сумма долга увеличилась на 3,5 млн рублей.

По данным телеграм-канала Mash, ФНС заблокировала счета двух компаний, которые принадлежат троюродному брату Нурмагомедова. Это строительная фирма и крестьянско-фермерское хозяйство. Сумма долга — 271 рубль.

Кроме того, у двоюродного брата Хабиба ликвидировали два ИП с задолженностью перед ФНС в 44 копейки.

Недавно мы писали, что налоговики заблокировали счета Eagle FC и фонда Хабиба Нурмагомедова. Однако дядя спортсмена заявил, что это неправда.

Василий

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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    По данным телеграм-канала Mash, ФНС заблокировала счетам двух компаний, которые принадлежат троюродному брату Нурмагомедова. Это строительная фирма и крестьянско-фермерское хозяйство. Сумма долга — 271 рубль.

    Кроме того, у двоюродного брата Хабиба ликвидировали два ИП с задолженностью перед ФНС в 44 копейки.

    У родственников за 200 рублей, и за 44 копейки блокируют!

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен налоговой 309,7 млн рублей.

    а у самогО 300 лямов! И не трогают! Баяца?

    Вот значит кем надо быть, что бы налогов не платить! Говорили мне что спортом нужно знаниматься, что бы никто не обидел. А я всё с книжками....

    И на предприятие любое, наверняка проще сильному устроиться! Вот придёт к такому налоговая проверка, поглядит на главного бухгалтера, да сразу и уедет!

    Вот самый ценный бухгалтер! А вовсе не тот, который выучил наизусть весь план счетов всевозможных видов предприятий и свободно ориентируется что написано в НК, ТК, и прочих кодексах!

  • Ирина

    А чем проштрафился Хабиб, что на него такой наезд пошёл? Тоже участвовал в голой вечеринке?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      бьёт всех, маленьких обижает, отымает у них деньги. а налоги с них не платит.

      и даже с налоговым инспектором делиться не желает!

      • Ирина

        Первые три пункта у нас точно не криминальны, а вот последний....

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