Долг Хабиба Нурмагомедова вырос до 309 млн рублей

Размер задолженности чемпиона UFC перед ФНС за месяц вырос на 3,5 млн рублей.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен налоговой 309,7 млн рублей. За месяц сумма долга увеличилась на 3,5 млн рублей.

По данным телеграм-канала Mash, ФНС заблокировала счета двух компаний, которые принадлежат троюродному брату Нурмагомедова. Это строительная фирма и крестьянско-фермерское хозяйство. Сумма долга — 271 рубль.

Кроме того, у двоюродного брата Хабиба ликвидировали два ИП с задолженностью перед ФНС в 44 копейки.

Недавно мы писали, что налоговики заблокировали счета Eagle FC и фонда Хабиба Нурмагомедова. Однако дядя спортсмена заявил, что это неправда.