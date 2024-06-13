С 18 июня стартует отбор заявок на компенсацию затрат на транспортировку продукции за рубеж

Речь идет о компенсации части затрат на транспортировку промышленной продукции — это субсидирование до 80% фактических понесенных затрат производителей при транспортировке продукции в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года.

Предельный уровень компенсации логистических затрат не должен превышать 11% от стоимости поставленной продукции.

Максимальный размер субсидии на одну организацию — 300 млн рублей для продукции лесопромышленного комплекса и 500 млн рублей для других отраслей.

Прием заявок на участие в отборе будет открыт с 9:00 мск 18 июня до 18:00 (мск) 20 августа 2024 года через платформу «Мой экспорт». Об этом сообщил Минпромторг.