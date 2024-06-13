С 1 сентября стартует обязательная маркировка новых товарных групп

Минпромторг сообщил, что с 1 сентября 2024 года в России поэтапно вводится цифровая маркировка пяти новых товарных категорий: растительных масел, кормов для животных, ветеринарных препаратов, отдельных видов консервов и безалкогольного пива.

Для участников оборота этих товарных групп с 1 сентября 2024 года вводится требование по регистрации в государственной информационной системе маркировки товаров.

С 1 октября 2024 маркировка станет обязательной для масел, кормов, ветпрепаратов и безалкогольного пива, а с 1 декабря 2024 – для отдельных видов консервированной продукции.

В настоящее время маркировке подлежат 18 товарных групп. В информационной системе зарегистрировано 700 тыс. компаний, сообщает Минпромторг.

«Сегодня продолжается активное расширение системы цифровой маркировки. Помимо запуска маркировки новых товарных групп, для которых обязательные требования вступят в силу с 1 сентября текущего года, в России проводятся добровольные эксперименты по маркировке в отраслях с высокой долей незаконного оборота. Незаконный оборот создает угрозу жизни и здоровью потребителей, препятствует честной конкуренции, мешает появлению новых игроков на рынке и снижает поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Система маркировки рассматривается государством как один из ключевых инструментов по обелению внутреннего рынка нашей страны, который успешно себя зарекомендовал в ряде товарных групп, подлежащих маркировке», – рассказала замминистра Екатерина Приезжева.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин отметил, что все больше бизнес-сообщества используют маркировку как элемент борьбы с нелегальной и контрафактной продукцией на своих рынках. С начала добровольных экспериментов в системе зарегистрировалось несколько тысяч юридических лиц, на долю которых приходится не менее 80% рынка в своей отрасли. За это время участники оборота апробировали нанесение кодов маркировки на свою продукцию и интегрировали работу с системой маркировки в свои бизнес-процессы.

Чтобы поддержать участников рынка, ЦРПТ запустил различные программы поддержки для всех товарных групп — компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки или программу беспроцентной рассрочки на 3 года.

Программа поддержки по ветеринарным препаратам будет доступна до 1 июля 2024, по кормам и пищевым маслам — до 1 августа, для производителей консервированной продукции — до 1 октября.

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