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Обзор судебной практики

КС РФ: землю под подземным гаражом можно оформить в собственность или аренду

Конституционный Суд допустил возможность предоставления в собственность или в аренду земельных участков, на которых расположены подземные гаражи, их владельцам.

11 июня КС принял постановление № 29-П, в котором проверил конституционность положений Земельного кодекса по жалобе И.А. Ермака.

История вопроса

Житель Абакана Игорь Ермак в 2020 году по договору купли-продажи приобрел гараж и намеревался оформить в аренду или собственность земельный участок, на котором он расположен. Однако, поскольку гараж был признан подземным, администрация города отказала ему как в заключении договора аренды, так и в признании права собственности на данный участок. Суды по этой же причине отказали ему в иске о признании права собственности на участок.

Позиция КС

Принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов предполагает, что предоставление находящихся в публичной собственности участков владельцам расположенных на них зданий и сооружений должно происходить, исходя из необходимости обеспечить их функциональное использование. И независимо от того, являются они надземными или подземными.

Конституционный Суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы по их буквальному смыслу не должны исключать передачу участков, где расположены подземные гаражи, в собственность или в аренду владельцам последних.

Если не предусматривается использование крыши гаража, имеющей двойное назначение, в иных (обычно публичных) целях, которые расходятся с функциональным предназначением гаража.

КС указал на пробел в правовом регулировании: отсутствуют основания передачи в собственность или в аренду участка, занятого подземным гаражом, их владельцу. Это позволяет по-разному применять нормы ЗК, о чем свидетельствует различная судебная практика, в том числе и дело Ермака.

Федеральному законодателю КС поручил внести необходимые изменения. А до их внесения собственники подземных гаражей могут требовать заключения договора аренды, если вид разрешенного использования земли — хранение автотранспорта.

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