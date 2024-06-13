Создание нового портала с личными кабинетами для НКО почти завершено

Замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЭФ-2024 рассказал о работе Минюста по упрощению процедуры регистрации некоммерческих организаций и оптимизации их отчетности.

Свириденко сообщил, что создание нового информационного портала с личными кабинетами для НКО уже в стадии завершения.

Портал предусматривает электронную форму подачи отчетности в Минюст, а также использование мобильного приложения. В первом квартале 2024 года сервис был запущен в тестовом режиме. В ходе тестирования системы 944 некоммерческие организации опубликовали 1 698 отчетов. Также для публикации было предложено порядка 300 реализуемых программ, в том числе благотворительных.

По словам Олега Свириденко, все поступившие от организаций предложения по улучшению портала были учтены разработчиком. Сотрудники территориальных органов Минюста прошли обучение по работе с новой системой.

В ближайшее время процедура государственной регистрации НКО будет переведена из традиционного бумажного документооборота в электронный.

НКО смогут подавать документы с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Это освободит их от расходов по госпошлине и услуг нотариуса.