Создание нового портала с личными кабинетами для НКО почти завершено

Свириденко сообщил, что создание нового информационного портала с личными кабинетами для НКО уже в стадии завершения.
Портал предусматривает электронную форму подачи отчетности в Минюст, а также использование мобильного приложения. В первом квартале 2024 года сервис был запущен в тестовом режиме. В ходе тестирования системы 944 некоммерческие организации опубликовали 1 698 отчетов. Также для публикации было предложено порядка 300 реализуемых программ, в том числе благотворительных.
По словам Олега Свириденко, все поступившие от организаций предложения по улучшению портала были учтены разработчиком. Сотрудники территориальных органов Минюста прошли обучение по работе с новой системой.
В ближайшее время процедура государственной регистрации НКО будет переведена из традиционного бумажного документооборота в электронный.
НКО смогут подавать документы с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Это освободит их от расходов по госпошлине и услуг нотариуса.
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