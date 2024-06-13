Майнеров включат в антиотмывочную систему

Операции, связанные с добычей криптовалют, будут проходить оценку рисков у Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг предложил включить майнинговые пулы в антиотмывочную систему. Действия с криптовалютой будут проходить те же проверки, как и при банковских операциях. Например, мониторинг на предмет подозрительности, идентификацию участников обмена криптовалютой. Регулятор сможет отказать в проведении операций, если действия будут признаны высокорисковыми.

«С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему — как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию», — сказал замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Майнинговый пул представляет собой способ получения криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта — о регулировании майнинговой деятельности и об обороте криптовалюты при трансграничных расчетах.

Ранее мы сообщали, что криптовалюты могут легализовать в России уже с 2025 года.