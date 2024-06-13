ПМЭФ придал импульс легализации криптовалют. Возможно уже с 2025 года

Внутри страны предполагается запретить использование криптовалют для совершения покупок, но ожидается, что они станут инструментом для оптимизации международных платежей.

В ближайшее время планируется легализация майнинга и оборота цифровых валют, что содействует этому процессу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2024.

По словам парламентария, заинтересованность в криптовалютах сохраняется на высоком уровне, при этом акцент смещается на их легализацию для регулированного использования, торговли и майнинга. Цель - обеспечить законные рамки для существующих бизнесов и защиту жителей, в частности в районах с ограниченным доступом к электроэнергии, где майнинг приводит к перегрузкам в энергосистеме. Ожидается, что законодательные инициативы помогут решить эту проблему.

«Использование криптовалют связано в первую очередь с импортом товаров, поскольку внутри страны для оплаты товаров и услуг они будут запрещены. Главным и единственным платежным средством в России является и останется рубль», — пояснил Аксаков.

Также он рассказал, что вопрос легализации криптовалют находится на рассмотрении, с поддержкой со стороны профильных министерств.

Ожидается, что Госдума начнет активное обсуждение предложенных законопроектов в июле с перспективой их принятия на следующих сессиях, что может открыть путь для введения криптовалют в законный оборот с начала 2025 года.

Ранее мы сообщали, что майнинг официально признают экономической деятельностью.