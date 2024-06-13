За детей хотят давать больше пенсионных баллов: таблица

Эта и другие поправки в закон о пенсиях – в законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.
Во-первых, баллы к пенсии хотят начислять до 3 лет, а не до 1,5.
Во-вторых, убирают ограничение по стажу за детей, который засчитывается для пенсии (сейчас это 6 лет).
В-третьих, за 4-го и последующих детей хотят давать 7,2 балла в год (сейчас 5,4 балла).
Смотрите в нашей таблице, что изменится по пенсионным баллам за детей.
Как сейчас
Как может быть потом
За 1-го ребенка
1,8 балла в год до 1,5 лет
1,8 балла в год до 3 лет
За 2-го ребенка
3,6 балла в год до 1,5 лет
3,6 балла в год до 3 лет
За 3-го ребенка
5,4 балла в год до 1,5 лет
5,4 балла в год до 3 лет
За 4-го ребенка
5,4 балла в год до 1,5 лет
7,2 балла в год до 3 лет
За 5-го и т. д. ребенка
нет
7,2 балла в год до 3 лет
Авторы проекта – депутаты от СРЗП.
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