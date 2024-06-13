За детей хотят давать больше пенсионных баллов: таблица

Сейчас начисляют пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предлагают начислять до 3 лет.

Эта и другие поправки в закон о пенсиях – в законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.

Во-первых, баллы к пенсии хотят начислять до 3 лет, а не до 1,5.

Во-вторых, убирают ограничение по стажу за детей, который засчитывается для пенсии (сейчас это 6 лет).

В-третьих, за 4-го и последующих детей хотят давать 7,2 балла в год (сейчас 5,4 балла).

Смотрите в нашей таблице, что изменится по пенсионным баллам за детей.

Как сейчас Как может быть потом За 1-го ребенка 1,8 балла в год до 1,5 лет 1,8 балла в год до 3 лет За 2-го ребенка 3,6 балла в год до 1,5 лет 3,6 балла в год до 3 лет За 3-го ребенка 5,4 балла в год до 1,5 лет 5,4 балла в год до 3 лет За 4-го ребенка 5,4 балла в год до 1,5 лет 7,2 балла в год до 3 лет За 5-го и т. д. ребенка нет 7,2 балла в год до 3 лет

Авторы проекта – депутаты от СРЗП.