Мосбиржа прекратила торги евро и долларом

Евросоюз будет исполнять санкции США против РФ. Евро и доллар можно приобрести на внебиржевых торгах, а основной валютой на биржах будет юань.

С 13 июня 2024 года Мосбиржа прекратила вести торги и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. Страны Евросоюза заявили о том, что будут соблюдать санкции США.

Торги по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат проводить на внебиржевом рынке.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — сказано на сайте ЦБ.

Теперь основной валютой на биржевых торгах стал юань. Чтобы определить официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю, Центробанк будет использовать банковскую отчетность и сведения, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.