Перепродажа подержанных авто по-новому облагается НДС: разъяснения ФНС

Недавно внесли поправки в НК относительно НДС с перепродажи автомобилей, ранее приобретенных у физлиц. НДС по ним считают с межценовой разницы. Но есть нюансы.

Разъяснения дала ФНС в письме от 06.06.2024 № ЕА-4-3/6295@.

Порядок исчисления НДС с межценовой разницы применяется на всех звеньях цепочки продаж б/у авто, если последним собственником, на которого было зарегистрировано транспортное средство, было физлицо.

При этом в НК нет перечня документов, которыми надо доказывать факт того, что последним собственником авто было именно физлицо.

ФНС советует в договоре купли-продажи прописать условия о предоставлении покупателю любых документов, подтверждающих, что последним собственником, на которого было зарегистрировано данное авто, являлось физлицо.

При этом при покупке подержанного авто у организации (которая купила его у физлица) покупатель не берет на вычет НДС с межценовой разницы, а учитывает его в стоимости товара. В этой связи входящий счет-фактуру не надо отражать в книге покупок.

Продавец, в свою очередь, регистрирует его в книге продаж с кодом 47.

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