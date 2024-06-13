Мосбиржа: санкции не затронули деньги инвесторов в валюте

13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи проводятся в штатном режиме.
«В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были», — сказано в телеграм-канале Мосбиржи.
Национальный клиринговый центр провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений.
12 июня Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) попали под блокирующие санкции США.
Недавно мы писали, что брокер «Финам» временно заблокировал вывод валюты с брокерских счетов инвесторов.
Комментарии1
Если у вас есть валюта на брокерских счетах и у вашего брокера она выводится- лучше вывести на банковский счет. БКС и Финам не дают вывести валюту, Тинькофф, ВТБ и Сбер выводят.