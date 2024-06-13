Мосбиржа: санкции не затронули деньги инвесторов в валюте

Работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение

По совместительству можно работать, только имея основное место работы. При увольнении с основного места работы таким основным местом становится работа по совместительству. Но это не происходит автоматически. И в одностороннем порядке сотрудник также не может менять условия своего трудового договора.